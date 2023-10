Darlan Cunha: Rachel é oportunista e tentou encaixar narrativa de coitada

O colunista Chico Barney participou nesta semana das gravações do quadro A Fazenda: Última Chance no programa Hora do Faro (Record). Neste domingo (8), a atração recebe Darlan Cunha, 35, segundo eliminado de A Fazenda 2023.

Segundo Chico adiantou no Central Splash, o ator taxou Rachel Sheherazade, 50, de 'oportunista' e 'inteligente' durante a dinâmica das plaquinhas. "Ele falou que ela é oportunista, no sentido de que tentou aproveitar o Grupão para encaixar uma narrativa dela de coitada."

O comentarista de realities Cairo Jardim acredita que, ao dizer isso, Darlan inverte o que realmente aconteceu na casa. "Não foi a Rachel que se fez de excluída por causa de um Grupão. Foi ele, Darlan, que formou o Grupão, convenceu todo mundo de que aquela estratégia idiota iria dar certo."

Para Cairo, o que Darlan não perdoa na ex-SBT é que ela tenha desmascarado seu jogo duvidoso no reality. "A Rachel, claro, soube aproveitar isso, debatendo com eles e mostrando para o público que eles estavam querendo ser uma maioria opressora. Falando em bom português, a Rachel ferrou o jogo dele - que nunca vai dar o braço a torcer por causa disso."