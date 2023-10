Chico: No Hora do Faro, Darlan Cunha revelou de quais peões tem mais ranço

O colunista Chico Barney participou nesta semana das gravações do quadro A Fazenda: Última Chance no programa Hora do Faro (Record). Neste domingo (8), a atração recebe Darlan Cunha, 35, segundo eliminado de A Fazenda 2023.

No Central Splash de hoje, Chico deu alguns detalhes do que será exibido na atração de Rodrigo Faro. "Tem aquele momento sempre que o Faro, no final [do quadro], pergunta [ao eliminado da semana]: 'quem você não quer que seja campeão de jeito nenhum?'"

Segundo Chico, Darlan citou Rachel Sheherazade, Lucas Souza, Kally Fonseca e Jaquelline Grohalski como os campeões de seu ranço. "Ele falou quatro nomes. [O primeiro foi] Rachel, ele tem muito ranço da Rachel. Detesta o Lucas. Falou [também] da Kally e da Jaquelline, falou que também a detesta."

Além de citar Jaquelline, Darlan também a taxou de 'chata', 'forçada' e 'insuportável de conviver'. "Ele não gosta mesmo da Jaque e torce para que ela jamais seja campeã - mas ela está em ascensão. No BBB, eu achei ela forçada e fora do tom - mas, em A Fazenda, estou achando esse estilo dela até mais orgânico", comentou Chico.

O comentarista de realities Cairo Jardim acredita que Lucas se destacou muito mais que Darlan no reality rural. "O Lucas deu um baile no Darlan nessa A Fazenda. Ele está me soando mais inteligente do que eu imaginava, entrou bem preparado [no reality] - e o Darlan deu tudo o que o Lucas precisava [para se destacar]."