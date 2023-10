Cezar Black teme jeito explosivo de Cariúcha: 'Bota tudo a perder'

Cezar Black criticou o comportamento explosivo de Cariúcha em A Fazenda 2023 (Record) e disse que se preocupa com ela.

O ex-BBB 23 já tinha detonado as atitudes da peoa e desabafou com Kally sobre a situação na piscina.

Black: "Por conta das atitudes dela, por ela estar sendo muito mal vista lá fora. Eu me preocupo com ela, só que ela é uma pessoa que, por mais que você oriente, ela não consegue."

Black: "Ela não consegue seguir seu conselho, ela entende..."

Kally: "É que a Simioni aconselha muito ela."

Black: "Ela entende, tenta mudar. Só que, na hora do calor da emoção, ela bota tudo a perder. Tenho muito medo de alguma coisa lá fora, dela não estar sendo bem vista."

