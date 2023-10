Acusado de tráfico, Marino é afastado da delegacia em 'Terra e Paixão'

Marino (Leandro Lima) sofrerá mais uma derrota em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. Decidido a se tornar uma boa pessoa por Lucinda (Debora Falabella), o delegado será acusado de tráfico de drogas e acabará afastado do cargo.

Nos próximos capítulos do folhetim, Marino será bombardeado por acontecimentos ruins. Antes de ser acusado do crime, ele verá Lucinda pedir um tempo no namoro após descobrir que ele é o verdadeiro pai de Danielzinho, filho de Graça (Agatha Moreira).