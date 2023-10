A Fazenda 15: Madrugada tem conselhos para Cariúcha e nova punição

Após a eliminação de Laranjinha, os peões de A Fazenda 2023 (Record) tiveram uma madrugada repleta de conversas e palpites sobre o rumo do jogo. Confira os destaques da noite no resumo abaixo.

André aconselhou Cariúcha

A Fazenda 2023: André aconselha Cariúcha a pedir desculpas para Rachel Imagem: Reprodução/PlayPlus

André orientou a funkeira a conversar e se desculpar com Rachel Sheherazade.Ao final do papo, Cariúcha concordou com o ator.

André: "Acho que a única coisa que seria um movimento nobre seu para o público, para a rua, seria você chamar a Rachel. Sobre ter falado que ela é vadia. Poxa, ela tem uma filha. A mamuska [Márcia Fu] já te falou. Só isso."

Márcia também conversou com a funkeira

A Fazenda 2023: Márcia Fu opina sobre Cezar Black Imagem: Reprodução/PlayPlus

Já Márcia Fu alertou Cariúcha sobre Cezar Black: para a ex-atleta, o ex-BBB está "jogando a cantora no buraco" ao falar mal dela para outros jogadores.

Márcia: "Ele te botou abaixo de cachorro, como se você não servisse para nós, como se estivesse queimada. Nós vamos mostrar para ele quem está queimado. Você é digna, tem uma segunda chance e todo mundo erra. Mas ele não presta."

Do outro lado, Black detonou as atitudes da cantora

A Fazenda 2023: Cezar Black fala sobre Cariúcha Imagem: Reprodução/PlayPlus

Cezar Black reclamou para Alicia, Jenny e Simioni das recentes atitudes de Cariúcha. Segundo o ex-BBB, as ações da funkeira colocam o prêmio do reality "nas mãos" de Lucas — desafeto da peoa na casa.

Ele disse que o fato de Galisteu ter se posicionado aos peões sobre as falas a respeito do cuspe em Rachel pioram a situação da funkeira. "Estão dando o prêmio na mão do menino com duas semanas de programa. Quer macetar? Maceta, mas vai prejudicar a gente que fica três meses aqui com o prêmio já definido. Vou ficar aqui fazendo o que?"

Nova punição para a casa

A Fazenda 2023: André causa punição ao descer para a baia após o toque do berrante Imagem: Reprodução/PlayPlus

André causou mais uma punição para a sede durante a madrugada.

Por volta das 2h30 da manhã, ele desceu à baia. Na ocasião, o berrante já havia tocado e os peões da baia — Alicia, Rachel e WL — estavam recolhidos.

Pelo descumprimento da regra, o grupo todo foi punido com 12 horas sem gás.

