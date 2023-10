Márcia Fu alerta Cariúcha sobre peão da Fazenda 15: 'Não presta, é soberbo'

Em conversa com Cariúcha em A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu alertou a funkeira sobre Cezar Black. Para a ex-atleta, o ex-BBB está "jogando a cantora no buraco" ao falar mal dela para outros jogadores.

O que disse Márcia? "Meu voto vai ser nele. Ele pode falar o que for. Ainda prefiro mais a Nadja, que é nariz em pé, mas pelo menos a gente sabe com quem tá mexendo. O Black já vem com um 'ah, querida, está melhor?'. Já querendo te f*der por trás. É uma cobra!"

A ex-atleta seguiu seu discurso dizendo que Black "não presta".

Márcia: "Ele te botou abaixo de cachorro, como se você não servisse para nós, como se estivesse queimada. Nós vamos mostrar para ele quem está queimado. Você é digna, tem uma segunda chance e todo mundo erra. Mas ele não presta."

Cariúcha: "Como ele chegou na final do outro reality, tá se achando."

Márcia: "Eu fui medalhista olímpica e olha a minha humildade... Que isso, gente! Eu acho ele soberbo! Detesto gente soberba"

