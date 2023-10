A Fazenda 15: Laranjinha supera Nathalia e lidera ranking de rejeição

Com a eliminação de Laranjinha de A Fazenda 2023 (Record), o ex-peão está no topo do ranking de rejeições da temporada. No reality show rural, os votos são para o favorito ficar no jogo.

Laranjinha foi o segundo eliminado da edição: ele foi o menos votado pelo público, com apenas 4,43% dos votos. Antes dele, Nathalia Valente deixou o programa com 5,77% dos votos.

O ator disputou a berlinda contra Sander Mecca e Tonzão Chagas, que seguem no jogo.

Em seu discurso de despedida, Laranjinha disse que ficou com um "gostinho de quero mais", mas confessou estar satisfeito com a sua passagem pelo reality. "Achei que seria bem mais tranquilo, mas confinamento é um jogo de gente grande. Achei que suportaria mais tempo."

Ranking de rejeição de A Fazenda 15

1º lugar: Laranjinha - 4,43% (2ª roça)

2º lugar: Nathalia - 5,77% (1ª roça)

