Laranjinha não pretende pedir desculpas a Lucas após A Fazenda 15

Segundo eliminado de A Fazenda 2023 (Record), Laranjinha participou do Cabine de Descompressão (PlayPlus), com Lucas Selfie, e falou sobre os desentendimentos com Lucas Souza. Na ocasião, o ex-peão disse que não pretende pedir desculpas ao militar.

No programa, Selfie perguntou o que Laranjinha quis dizer quando chamou Lucas de "fresco".

O ator se defendeu: "É pelo jeito dele, de fresco. Não querendo atacar ele como homossexual. É um jeito totalmente diferente do meu. A gente é mais pé no chão... Eu tentei uma aproximação com ele no começo do jogo."

Laranjinha seguiu: "Não quis dizer que ele é fresco porque ele é gay. Não tenho nada a ver com isso."

Selfie, então, relembrou o alerta de Adriane Galisteu aos peões sobre o caso de homofobia e mostrou imagens da discussão ao eliminado. "Com isso, você acha que cabe um pedido de desculpas?"

O artista negou: "Não, segue o jogo."

