Black detona atitudes de Cariúcha: 'Está dando o prêmio para o Lucas'

Em A Fazenda 2023 (Record), Cezar Black reclamou para Alicia, Jenny e Simioni das recentes atitudes de Cariúcha. Segundo o ex-BBB, as ações da funkeira colocam o prêmio do reality "nas mãos" de Lucas — desafeto da peoa na casa.

O que aconteceu?

Black fez uma leitura dos discursos de Adriane Galisteu. "Ela [Cariúcha] chama ele [Lucas] de carreirista, moleque. E vai fazendo de novo. [...] Ele disse que a Cariúcha o peitou e começou a falar várias paradas. Entende o quão pesado é isso? Quando ele voltou [da roça], a Galisteu disse que ele era um gigante gentil."

No papo, o ex-BBB também ressaltou como Cariúcha e Lucas se portam de maneiras diferentes durante uma discussão. "Ele tem a gentileza de não ser agressivo. Eu falei várias vezes para a Cariúcha tomar cuidado e ela não faz isso."

Black ainda disse que o fato de Galisteu ter se posicionado aos peões sobre as falas a respeito do cuspe em Rachel pioram a situação da peoa. "Estão dando o prêmio na mão do menino com duas semanas de programa. Quer macetar? Maceta, mas vai prejudicar a gente que fica três meses aqui com o prêmio já definido. Vou ficar aqui fazendo o que?"

Por sua vez, Alicia questionou se o melhor seria Cariúcha seguir no jogo. "No final, das contas, é melhor ela continuar aqui e prejudicar a imagem dela, ou sair e ter a possibilidade de reconhecer as coisas lá fora? A gente sabe o que ela não vai uma personalidade inteira de um dia para outro."

