Rachel revela que Cariúcha lhe pediu desculpas: 'Não acredito nela'

Antes do início da festa Xangai de A Fazenda 2023 (Record), Rachel contou para André e Lucas que Cariúcha pediu desculpas por tê-la chamado de "vadia".

O que disse Rachel? "Eu, sinceramente, não acredito no arrependimento dela. É puro jogo. Eu teria que ser muito ingênua para acreditar que a pessoa pôs a mão na consciência e se sentiu arrependida. Nem tocou na história do racismo."

Lucas comentou: "Ela [Cariúcha] é tão traiçoeira que estava brigando com a Márcia e hoje estava com ela."

Rachel seguiu com seu posicionamento, dizendo que não acredita em nenhuma palavra da funkeira. "Veio me pedir desculpas por ter me chamado de vadia, mas não deu nenhuma palavra sobre o racismo. Eu ouvi e falei 'ok, segue o jogo'."

Não acredito em nenhuma palavra, mas vou seguir respeitando, falando bom dia e boa tarde. O básico. Eu já fui muito ingênua na vida. Rachel Sheherazade

O que aconteceu?

Na última dinâmica da discórdia de A Fazenda 15 — a do vaso seco e girassol —, Cariúcha e Rachel discutiram e a funkeira chamou a jornalista de "vadia".

"Rachel pra mim você é uma hipócrita, falsa, cobra. Eu não tenho medo de você, com suas lindas palavras. E eu falo a voz do povo", disse Cariúcha. Ela ainda afirmou que a jornalista era uma "patricinha mimada".

Na madrugada de sexta-feira (6), André aconselhou a funkeira a se desculpar.

"Acho que a única coisa que seria um movimento nobre seu para o público é chamar a Rachel. Sobre ter falado que ela é vadia. Poxa, ela tem uma filha. [...] As diferenças entre vocês vão continuar do jeito que for, mas isso vai te fazer bem e vai fazer bem a ela. Principalmente, vai te fazer crescer como pessoa", disse o ator.

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados