A Fazenda 2023: André aconselha Cariúcha a se desculpar com Rachel

Em conversa com Cariúcha em A Fazenda 2023 (Record), André aconselhou a peoa a conversar e se desculpar com Rachel Sheherazade. Na ocasião, a cantora concordou com o ator.

O que disse André? "Acho que a única coisa que seria um movimento nobre seu para o público, para a rua, seria você chamar a Rachel. Sobre ter falado que ela é vadia. Poxa, ela tem uma filha. A mamuska [Márcia Fu] já te falou. Só isso."

O ator continuou: "As diferenças entre vocês vão continuar do jeito que for, mas isso vai te fazer bem e vai fazer bem a ela. Principalmente, vai te fazer crescer como pessoa. Se você achar que não, tudo bem também. Mas eu acho que seria bom chegar e falar: 'Foi mal'."

Cariúcha concordou com André e disse que se arrependeu de ter chamado Rachel de "vadia". "Eu me arrependi na hora que falei. Amanhã vou conversar com ela."

O que aconteceu?

Na última dinâmica de discórdia de A Fazenda 15 — a do vaso seco e girassol —, Cariúcha e Rachel discutiram e a funkeira chamou a jornalista de "vadia".

"Rachel pra mim você é uma hipócrita, falsa, cobra. Eu não tenho medo de você, com suas lindas palavras. E eu falo a voz do povo", disse Cariúcha.

A cantora ainda afirmou que a jornalista era "patricinha mimada" e "vadia".

