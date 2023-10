Viúvo de Zé Celso faz vaquinha para reformar apartamentos após incêndio

O ator Marcelo Drummond, 60, viúvo de Zé Celso, abriu uma vaquinha para reformar os apartamentos atingidos pelo incêndio que vitimou Zé Celso. O dramaturgo morreu em 6 julho, após ter 53% do corpo queimado.

"Eu tô fazendo uma vaquinha para a reforma dos apartamentos, para recuperar o acervo precioso que restou em cada pasta, em cada caixa, gaveta, armário ou estante que restou no apartamento do Zé", disse Marcelo em vídeo publicado no Instagram.