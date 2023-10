Tramontina diz que Globo perde qualidade ao demitir jornalistas consagrados

Carlos Tramontina disse entender a decisão da Globo de renovar seu quadro de funcionários, mas ressaltou que a emissora "perde qualidade" ao demitir jornalistas consagrados da casa.

O apresentador abordou o assunto no podcast Fundo do Baú. Tramontina defendeu o rejuvenescimento no jornalismo da Globo, mas ponderou que isso implica em uma menor "qualidade" no serviço oferecido aos telespectadores.

"Rejuvenescimento tem um preço. Quando você troca um jornalista com décadas de experiência, que tem uma postura, um posicionamento, um conhecimento e uma experiência jornalística e de vida enormes por um jovem que está no início de sua carreira, viveu um pouco de vida e nada profissionalmente, certamente há uma queda na qualidade", declarou.