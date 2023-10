'Terra e Paixão': Irene flagra Marino com bebê e acaba com farsa de Graça

Será com uma cilada de Agatha, contudo, que Irene descobrirá a verdade sobre Danielzinho. A mãe de Caio (Cauã Reymond) mentirá para a rival e Marino ao se passar por Graça e dizer que o bebê está com problemas de saúde.

Os dois sairão correndo ao encontro de Graça, mas Marino chegará primeiro. A chegada inesperada do delegado deixará a moça em choque.

Agatha: "O que deu em você para vir aqui?".

Marino: "Eu recebi uma mensagem dizendo que o menino estava correndo risco de vida. Eu fiquei preocupado, não podia deixar de vir. Eu tinha que saber se está tudo bem com o meu filho!"

No momento do encontro entre os dois, Irene já terá chegado na casa da nora para ver o neto, mas ficará intrigada com a presença de Marino e observará a conversa de longe. Ao ouvir a resposta do delegado, a megera não conseguirá se segurar.

Irene: "Seu filho? Esse bebê é seu filho?"