Barney: Sem consequências, ofensas homofóbicas saem barato em A Fazenda

Durante a tarde de ontem, Adriane Galisteu prometeu em seus stories que daria "um pito" nos peões por conta das ofensas homofóbicas empreendidas por Cariúcha, Yuri, Darlan e Simioni contra Lucas na madrugada anterior.

Quem esperou mais do que isso acabou se frustrando. Foi um pito. O discurso pode até ser considerado um avanço na trajetória do programa, mas faltou uma consequência mais objetiva. Sem nenhuma expulsão, nem mesmo uma punição, ficou barato.

No mesmo pronunciamento, Galisteu também aproveitou para desmentir Cariúcha em seu caso contra Rachel Sheherazade durante a formação da roça. Falou com todas as letras que não houve por parte da jornalista a tal declaração de viés preconceituoso sobre cuspe e doença.

Mas não adiantou muita coisa: junto com Simioni e Jenny, Cariúcha agora está duvidando de Galisteu. Acreditam que Rachel está sendo protegida pelo programa. Jenny questionou se há a possibilidade de manipularem a roça. Simioni manteve o ar blasé, enquanto Cariúcha afirmou que sim.

Foi como assistir ao nascimento de uma fake news dessas que surgem pelo zap o tempo todo nos últimos 10 anos. Quando foram confrontadas com uma verdade que não se alinhava às suas visões de mundo, as três peoas passaram a tentar preencher os espaços em branco com paranoia e teorias conspiratórias. Preocupante.

Enquanto tratou objetivamente do caso Cariúcha versus Rachel, Galisteu a princípio foi bem menos direta com as ofensas contra Lucas. Citou o nome do peão apenas em uma segunda oportunidade, no finzinho do episódio, quando a produção percebeu que não havia sido suficientemente transparente.

Mas novamente ficou barato para os agressores: o programa não citou nominalmente nenhum deles.

O desenrolar dessa trama será importante para saber se A Fazenda corre o risco de sair do controle como ocorreu no ano passado. Em nome de todas as outras boas histórias que insistem em surgir, espero que dê tudo certo.

Falando em dar tudo certo, Jaquelline venceu a prova do fazendeiro. Com isso, Darlan, Sander e Tonzão se enfrentam na roça que provavelmente terá o menor número de votos da história dos realities mundiais. Alguém anseia por salvar um deles no momento?

NOTAS DE A FAZENDA

Avaliações rápidas de acontecimentos relevantes no programa de ontem

Nota mil

Para a vitória de Jaquelline na prova do fazendeiro. Um arco de redenção tão redentor que parece até roteiro de Hollywood. A humilhada foi exaltada. Foi muito divertido vê-la retornando para a sede.

Nota zero

Para a vitória de Jaquelline na prova do fazendeiro. Pô, nada se compara à catarse que seria seu retorno, nos braços do povo, após uma roça que inevitavelmente eliminará o Darlan. Uma pena que perdemos essa cena.

