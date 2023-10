Programação da CBN SP é interrompida após queda de energia durar 18 horas

Splash apurou que o fornecimento energia no estúdio foi retomado por volta de 13h, e a previsão é de que a programação só seja normalizada às 17h, na transmissão do programa Ponto Final, comandado por Rodrigo Bocardi. Até lá, os apresentadores devem apresentar os programas de casa.

A reportagem entrou em contato com a Enel, que enviou nota: "A Enel Distribuição São Paulo informa que as chuvas, acompanhadas de fortes ventos, que atingiram a área de concessão na última noite e durante a madrugada, provocaram interrupção no fornecimento de energia em diversos pontos. A companhia reforçou as equipes em campo e no momento cerca de 70% dos clientes afetados tiveram o serviço normalizado. A empresa esclarece ainda que a energia na Avenida Nove de Julho foi restabelecida por volta das 13h".

Splash também entrou em contato com a CBN em busca de um posicionamento e aguarda. O texto será atualizado assim que houver um retorno.