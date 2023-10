Galisteu faz reflexão: 'Não adianta joelhos no chão se você semeia maldade'

Nos Stories de seu Instagram pessoal, a apresentadora de A Fazenda 2023 (Record), Adriane Galisteu, fez uma reflexão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Não adianta nada joelho no chão, se você semeia maldade quando está de pé", declarou a apresentadora.

Na legenda do pequeno vídeo, Galisteu escreveu apenas: "É sobre isso".

Bronca em peões

Ontem, (04) a apresentadora se pronunciou durante a edição ao vivo a respeito dos episódios de homofobia na sede e as acusações de Cariúcha e Simioni a Rachel.

Galisteu conversou com a sede, aparecendo para eles na TV, algo que não é usual:

"Hoje eu tô aqui diferente, porque tenho um assunto sério. Antes de seguir com o programa, quero dar um recado importante. Nós já deixamos claro que, se fosse necessário, alertaríamos vocês sobre temas como assédio, racismo e homofobia, e eu falo em nome da Record, da direção e em meu próprio nome", disse.

A apresentadora pontuou que falas homofóbicas foram ditas com referência a um peão, sem citar nomes.

Na última madrugada, no meio das discussões, foram ditas frases a um peão e a respeito dele com teor homofóbico. Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. Não estamos alertando vocês só porque estamos em rede nacional. O que estou dizendo agora é que devemos levar pra vida. Dentro de casa, com os amigos, onde quer que seja. Adriane Galisteu

Ela também falou com Cariúcha.

O que disse Galisteu? "Quero aproveitar e falar sobre um outro assunto com vocês, para evitar que uma situação infundada contamine a convivência de vocês aí dentro. Gostaria de esclarecer um ponto para você, Cariúcha, e para você, Rachel. Talvez vocês não lembrem exatamente o que foi dito, mas o público viu o VT das atividades das flores. A Rachel não falou sobre transmitir doenças. Ela disse: 'Não cospe em mim porque você pode ser expulsa'. Foi isso."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 26469 votos 75,57% Laranjinha imagem: Edu Moraes / Record 16,02% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 8,41% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 26469 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu