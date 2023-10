Policial que é modelo no OnlyFans pode perder emprego nos EUA; entenda

"Se tudo o que estamos falando é de fotos nuas atrás de um acesso pago, não tem problema. No entanto, o chefe determinará se há alguma violação da política", disse um porta-voz do prefeito de Minneapolis, Jacob Frey.

O motorista ao ser abordado pela policial percebeu quem ela era.

"Você não pode mais me prender. Eu vi suas partes íntimas. Eu não gostaria que me prendesse e acabei de ver você e seu marido ontem à noite por US$ 29,99 fazendo sexo no OnlyFans. Eu simplesmente não consigo respeitar você ou a delegacia onde você está trabalhando", foram as palavras dirigidas por ele à policial.

O cronograma para a investigação do departamento não foi divulgado.