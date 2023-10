Parcial do UOL indica descontentamento com abordagem de Galisteu em alerta

O público do UOL se dividiu sobre a abordagem de Adriane Galisteu no recado de ontem (4) após o caso de homofobia em A Fazenda 2023 (Record)

Por volta das 10h20, a parcial da enquete do UOL indicou que a maioria não gostou do discurso feito pela apresentadora, somando 58,33% dos votos. Para o público, ela deveria ter citado os envolvidos na situação, além da vítima, Lucas.

Para outra parcela do público do UOL, com 41,67% dos votos, Adriane Galisteu cumpriu seu dever, sendo direta e sem rodeios em sua colocação.

No programa ao vivo, a famosa destacou que homofobia é crime e que a emissora "repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia".

Ao final da edição, com a conversa entre os participantes, salientou que a chamada de atenção era para o que tinha acontecido com Lucas na madrugada.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: A abordagem de Adriane Galisteu foi correta com os peões? Resultado parcial Total de 340 votos Gostei, ela foi direta e sem rodeios 45,59% Não gostei, senti falta dela citar os envolvidos 54,41% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 340 votos

