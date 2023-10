Namorada culpa empresário de 'Caneta Azul' por falso noivado: 'Me humilhou'

A cantora Vitória Vik deu entrevista exclusiva ao programa A Tarde É Sua (RedeTV!) a respeito de seu suposto romance com Manoel Gomes, autor do hit "Caneta Azul", e do suposto noivado dele com a cirurgiã-dentista Maria Reis, mais conhecida como Maria do Jalapão.

Vitória começou seu depoimento contando como teria se dado o primeiro encontro entre ela e Manoel. "Eu o conheci no programa do Rodrigo Faro [Hora do Faro, exibido pela Record] e depois de uma semana nos reencontramos, através de um amigo comum, a quem ele falou que queria me reencontrar. Nos vimos no aniversário dele, em Santo André (SP). Depois disso, começamos a namorar e ele me pediu em casamento - tem vídeo por aí [do momento], com milhões de acessos."

A cantora também explicou por que não costumava aparecer de forma frequente junto a Manoel nas redes sociais. "Eu não me mostrava toda hora ao lado dele. Quem sempre gravou vídeos nossos era o antigo empresário dele. Temos uma relação boa [ela e Gomes]. Quem convive com a gente sabe do nosso carinho um pelo outro, do nosso amor."