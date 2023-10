Assane vai de ladrão anônimo a homem mais procurado do mundo em 'Lupin 3'

Em meio às proezas, porém, Assane é assombrado por seu passado. Sua mãe, Mariama (Naky Sy Savané) é sequestrada por um vilão misterioso que deseja se vingar do protagonista. Para tanto, ordena que Assane cometa uma série de crimes como condição para libertá-la. Além disso, Assane precisa enfrentar as dificuldades que suas decisões trazem para sua família. Kay afirma que a terceira temporada mostra a transformação de Diop em alguém altruísta.

Nas primeiras partes, ele estava sobrevivendo sozinho. Mas o problema de Assane é que ele se importa com as pessoas. No final, ele paga caro porque precisa ouvir as pessoas que ama. Ele pode escapar de qualquer prisão, mas às vezes é preciso que ele se sacrifique para que sua família seja livre. George Kay, criador de "Lupin"

Paris é o lar de "Lupin"

Após os acontecimentos da última temporada, Diop foge para Marselha, no sul da França. No entanto, a série não mostra seu refúgio por muito tempo. O ladrão logo volta a Paris, o principal cenário de seus roubos. Para Kay, não há chance de a série se passar em outro lugar que não seja a capital francesa.

"Para mim, é Paris para sempre. [...] As pessoas amam Paris em todo o mundo, e é um jeito de marcar um encontro com uma cidade maravilhosa. Queremos que todos venham a Paris. Não queremos levar Assane até o público, queremos que o público venha até nós", diz.

O final da terceira temporada deixa a porta aberta para uma continuação, ainda não confirmada pela Netflix. Se depender das habilidades infalíveis de Assane Diop e das histórias de Arsène Lupin, não faltarão novos truques para o protagonista.