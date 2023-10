Luísa Sonza nega marketing em término com Chico Moedas: 'Me entristece'

Na quinta (05), Luísa Sonza, 25, bateu um papo com a influenciadora Foquinha e falou sobre o término com Chico Moedas.

As acusações de que o término seria uma estratégia de marketing para divulgar o novo álbum: "Eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria pra mim. Jamais seria algo planejado. Inclusive eu não queria... nesse momento não é bom estar falando de novo sobre a minha vida pessoal, de novo sobre alguma coisa."

O sucesso do álbum já antes do anúncio do fim da relação: "Estava tudo lindo, estava tudo bem, já era o álbum mais escutado da história. Já estava com 200 [milhões de streams], já era nº 1, já era tudo. A última coisa que eu gostaria era que alguma coisa, principalmente alguma coisa da minha vida pessoal, me tirasse do que eu estou focada agora que é divulgar meu álbum, voltar pra turnê."