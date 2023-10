Luana Piovani compartilha ensaio fotográfico de biquíni em Noronha

Na noite de quarta (04), Luana Piovani, 47, compartilhou no Instagram uma foto de um ensaio fotográfico realizado em Fernando de Noronha.

Apesar de ter sido divulgado apenas agora, o clique foi tirada em setembro, durante viagem da atriz pelo arquipélago. No momento, Luana está de volta a Portugal, onde reside.

Na foto, a famosa aparece de biquíni, encostada em uma pedra, com o mar de Noronha ao fundo. Dias ilhados com ela, Luana Piovani. Grato pela oportunidade de estar novamente em família! Criamos lindas memórias com os nossos filhos e amigos no paraíso onde Deus caprichou e tivemos a oportunidade de nos conhecermos. É muito além das fotografias, é um encontro de almas! Só agradeço minha amiga", escreveu Rafael Morais, o fotógrafo da imagem.