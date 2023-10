Leão: O grande jogador joga como Rachel Sheherazade: para o público

Durante a formação da Roça desta semana em A Fazenda 2023, Cariúcha, 33, continuou defendendo sua tese de Rachel Sheherazade, 50, dizer que ela tem uma doença e classificou como racismo o suposto discurso.



DIeguinho Schueng, apresentador do Splash Show, lamentou que até a própria Sheherazade tenha comprado a mentira inventada por Kamila Simioni, 37. "A Cariúcha podia ter sido desmentida pela Rachel, que infelizmente não fez isso, porque talvez nem se lembre [do que falou] e comprou a ideia de ter dito que a Cariúcha tem algum tipo de doença - algo que as câmeras da Record não captaram."

Nada disso, porém, foi suficiente para manchar a imagem da jornalista perante a plateia de A Fazenda. "Mesmo que tudo isso tenha acontecido, o público fica cada vez mais do lado da Sheherazade. Essa fala [da Simioni] serve para prejudicar a Rachel dentro da casa - mas, aqui fora, o público sabe quem está falando a verdade."

Leão Lobo ressaltou que o grande trunfo de Sheherazade está em crescer aos olhos do público e não dos colegas de confinamento. "A gente ouviu tão bem [o que a ex-SBT disse] que é até cômico ouvir outra pessoa insistindo numa coisa que é mentira, falando como se tivesse certeza. O grande jogador é aquele que joga como a Rachel: para o público, não para a casa."

Leão: Homofobia em A Fazenda vai além do jogo e merece punição com expulsão

Os espectadores de A Fazenda 2023 (Record) têm se mobilizado nas redes sociais em prol da expulsão de Darlan Cunha, 35, e Yuri Meirelles, 22, pelas atitudes homofóbicas que tiveram contra Lucas Souza, 22.

Leão Lobo defende que a atitude é passível de expulsão. "Eles estão realmente sendo homofóbicos e isso precisa de uma punição, porque extrapola o jogo. No meu entender, é uma agressão tão forte quanto uma cuspida, um tapa na cara. Quem pede a expulsão de Yuri e Darlan está correto - e deveria pedir a da Cariúcha também."