Jojo Todynho expõe detalhes sobre o fim da amizade com Anitta

Jojo Todynho falou sobre ter se afastado de Anitta, em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram. As duas cantoras eram amigas e não se falam mais, a última interação pública entre elas foi em 2021.

O motivo de seu rompimento com Anitta não será revelado. "Não interessa a ninguém! Não vai acrescentar na vida de ninguém. Não vai mudar a minha vida ou a dela. Não tenho que me justificar, botar print ou áudio. Não interessa porque é só a ponta do iceberg e não tem necessidade disso".

Apesar de não terem mais contato, Jojo tem admiração pelo trabalho de Anitta. "Sou fã, continuo dançando as músicas dela, fico feliz a cada prêmio. Porque é isso que eu desejo a cada pessoa que me ronda, que elas cresçam. E tá tudo bem. Ciclos se renovam, ciclos se encerram e todo mundo segue a sua vida".