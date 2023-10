Jenny reclama de tarefa com a vaca: 'Deu uma rabada de bosta em mim'

Jenny reclamou dos cuidados com a vaca em A Fazenda 2023 (Record). A peoa confessou que o animal bateu nela com o rabo cheio de fezes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Em conversa na cozinha com Cezar Black, a famosa desabafou sobre a situação.

Jenny: "Deu uma rabada cheia de bosta em mim."

Jenny: "Fiquei toda suja."

Black: "E vai levar mais rabada ainda."

Apesar de Jenny afirmar que a vaca lhe sujou com seu rabo, o momento não foi capturado pelas câmeras do PlayPlus. O serviço de assinatura da Record exibiu que ela estava cuidando do animal, mas não mostrou o evento em si, nem sua reclamação.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 25747 votos 77,38% Laranjinha imagem: Edu Moraes / Record 14,71% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 7,92% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 25747 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu