Helena e Adriana entram em guerra por paixão entre filhos em Elas por Elas

A paixão entre Ísis (Rayssa Bratillieri) e Giovanni (Filipe Bragança) dará início a uma verdadeira guerra entre Helena (Isabel Teixeira) e Adriana (Thalita Carauta) em "Elas por Elas". Rivais desde a infância, as duas ex-amigas não querem ver seus respectivos filhos namorando.

Na trama escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, Adriana ainda carrega o trauma de ter terminado o seu noivado com Jonas (Mateus Solano) após ele engravidar Helena. O fato de o rapaz ter se relacionado com as duas fez com que a veterinária suspeitasse que Ísis e Giovanni pudessem ser irmãos.

Ao descobrir a informação, Ísis entrou em colapso e tentou acabar o romance com Giovanni. O filho de Helena, no entanto, deixou claro que não vai desistir de viver uma história de amor com ela.