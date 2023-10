Sai funk, entra gospel: perfil 'expõe' ostentação de pastores e cantores

Pastores e cantores são estrelas da página "Outfit do Templo", que mostra para os seguidores "aquilo que os crentes estão usando".

O dono do perfil, que preserva o anonimato, vê fotos das estrelas gospel e ativa o modo espião para investigar quais são e quanto custam as peças que compõem os looks. Mas não se assuste: o luxo é um elemento frequente nas postagens.

O idealizador do projeto lembra até hoje do que o fez criar a página. Um tênis da grife Balenciaga, à venda por mais de R$ 9 mil na época, que estava nos pés de um "famoso cantor gospel", não identificado pelo influenciador misterioso.