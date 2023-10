Ex-Fazenda Nathália Valente expõe papo com Neymar, mas nega traição a ex

Nathália Valente, primeira participante eliminada de A Fazenda 15 (RecordTV), admitiu que manteve conversas com Neymar, mas negou que tenha traído seu ex-namorado, Kaio Vianna, com o atleta.

A ex-peoa abordou o assunto no Link Podcast. Segundo contou, ela e o jogador começaram a trocar mensagens e se encontraram bem antes de conhecer e começar a namorar com Viana.

"Encontrei com o Neymar em uma festa de halloween, muito antes de eu conhecer o Kaio. Então não tem nada a ver com o meu relacionamento com ele. Ele me mandou mensagem no direct. Já tenho contato com ele há bastante tempo. Ele me chamou, perguntou se eu estava em São Paulo, eu falei que estava e fui. Eu nem conhecia o Kaio e nem tinha pretensão de conhecer ele ainda", declarou.

Valente também contou que em outra ocasião Neymar quis encontrá-la, mas ela disse que não podia pois estava comprometida. "Eu já tenho contato com o Neymar há muito tempo. E há um tempo atrás ele me mandou mensagem perguntando se eu queria ir na festa dele. Eu falei que não, ele perguntou se eu estava namorando e eu falei que sim. E depois disso eu não falei mais com ele. Mas aí contaram fofoca para o Kaio e ele fez uma coisa muito ruim. Mas essa parte eu não vou entrar em detalhes porque não tem necessidade de expor isso na internet", completou.

O que aconteceu:

Durante o confinamento de Nathália Valente em A Fazenda 15, Kaio Viana expôs nas redes sociais que teria sido traída pela ex-peoa. Após a eliminação, Valente rebateu Viana e também acusou o ex de traição.

No jogo, Valente se envolveu com Uuri Meirelles e deixou claro que pretende conhecer melhor o modelo fora do reality.



