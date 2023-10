Estrela de reality, mãe de 5 ouviu: 'Se alguém morrer, a gestação continua'

Jayme, Beatriz, Benício, Laís e Bella, hoje com quatro anos, nasceram com 27 semanas porque Beatriz estava em sofrimento fetal. Os bebês eram prematuros extremos, com baixíssimo peso, e permaneceram quatro meses na UTI antes de irem para casa.

Se é para nascer, vamos todo mundo para a luta. E aconteceram sequelas por serem prematuros, passaram por cirurgias seríssimas, ficaram entre a vida e a morte. Agora, estão todos bem.

Benício nasceu com Síndrome de Down; já Bela e Beatriz tiveram paralisia cerebral.

Como foi a descoberta da gravidez dos cinco? "Foi um choque. Porque a gente nunca espera uma notícia assim. À época, fiquei bastante assustada justamente por se trata de uma gravidez de altíssimo risco. E por toda a modificação que traria na minha vida."

A minha reação foi bem diferente da reação do Jaime: enquanto eu chorei, o Jaime riu. Riu de nervoso, mas ele riu. E me apoiou muito. Foi bem legal, porque a mulher fica bastante fragilizada, com muitos medos. Foi onde ele foi maravilhoso, porque ele prometeu que ia estar do meu lado o tempo todo, e ele cumpriu a promessa dele até o fim de vida dele. Ter um parceiro desse do lado faz total diferença.

As mudanças na vida da família. "Lembro que a morávamos em um apartamento bem pequeno, de dois quartos. Eu tive que mudar de cidade [de Vila Velha para Guarapari, ambas no Espírito Santo], voltar para casa da minha mãe, porque minha mãe mora num apartamento amplo, e na minha cidade eu teria uma maior rede de apoio. Eu também trabalhava fora, em cartório, e tive que parar de trabalhar. Hoje em dia, eu trabalho de dentro da minha casa, Graças a Deus. Eu sou digital influencer, então eu consigo conciliar o meu trabalho com as crianças. Isso foi ótimo para mim, mas no início foi um choque."