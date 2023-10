Enquete A Fazenda: nova parcial UOL mostra queda inesperada de favorito

Será que teremos uma reviravolta na roça de "A Fazenda 15" desta semana?! A enquete UOL tem mostrado que as variações na preferência do público entre Darlan Laranjinha, Sander Mecca e Tonzão não param de surpreender.

Apesar de continuar como favorito na votação, Sander Mecca tem amargado uma queda considerável no percentual de votos que recebeu na enquete. Às 14h35, o ex-vocalista da banda Twister aparecia com 56,71% dos votos, sendo que ele chegou a alcançar 58,94% dos votos na última atualização.

O motivo para a queda na porcentagem é uma reação da fanbase de Tonzão. O cantor do grupo Os Hawaianos estava com 27,66% dos votos e agora já aparece com 31,03%.

Darlan Laranjinha, por sua vez, realmente deve ser o segundo eliminado do reality show, e desfalcar ainda mais o grupo dos "Crias". Depois de ter uma pequena reação, marcando 13,40%, o ator já caiu novamente e atingiu 12,26% dos votos.

A votação oficial permanece aberta nos canais oficiais da Record até o programa ao vivo, que começa às 22h45. Adriane Galisteu ficará encarregada de encerrar a dinâmica e anunciar quem continuará com a oportunidade de concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão.