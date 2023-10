Enquete A Fazenda: Parcial do UOL atualizada mostra reação surpresa de peão

A situação não anda nada boa para Darlan Laranjinha na roça desta semana, mas ainda assim, parece que há uma luz no fim do túnel para o ator. Após a vitória de Jaqueline na prova do fazendeiro de ontem (4), o peão disputa a preferência do público com Sander Mecca e Tonzão.

Por volta das 11h45 (horário de Brasília), a parcial da enquete UOL atualizada ainda apontava que Darlan seria o segundo eliminado de "A Fazenda 15". O ator alcançou 13,40%, um pouco a mais do que constava no início da manhã, quando ele apareceu com 12,95% dos votos.

O ex-vocalista da banda Twister segue liderando a votação, agora com 58,94%. Na última atualização, o participante tinha contabilizado 58,02%. Logo atrás aparece Tonzão, agora com 27,66%. Uma queda considerável para quem aparecia com 29,03% dos votos algumas horas atrás.

A roça desta semana deve confirmar para o elenco do reality show a rejeição do grupo "Os Crias". Após a eliminação de Nathalia Valente na última semana, tudo indica que eles ficarão com menos um componente. Nos últimos dias, os peões protagonizaram brigas tensas contra Lucas Souza e Rachel Sheherazade. Darlan, inclusive, chegou a ameaçar o ex-marido de Jojo Todynho.

A votação oficial permanece aberta nos canais oficiais da Record até o programa ao vivo, que começa às 22h45. Adriane Galisteu ficará encarregada de encerrar a dinâmica e anunciar quem continuará com a oportunidade de concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão.