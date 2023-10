Cara de pau, Merreca rouba Maria Navalha e propõe sociedade em 'Fuzuê'

O roubo deixará Maria Navalha desesperada. Ela se verá obrigada a reportar o sumiço da peça a Barreto (Rogério Brito), e contará em detalhes a sua saga em busca da cruz de ouro.

Enquanto isso, Merreca procurará Pascoal (Juliano Cazarré) para negociar a aquisição da cruz com a família Montebello. O assessor de Heitor (Felipe Simas) ficará interessado na proposta e prometerá conversar com o chefe.

O plano do bandido, no entanto, não ficará em segredo. Maria Navalha descobrirá que ele foi o responsável pelo roubo e colocará Merreca contra a parede.

Astuto, o rapaz fará uma oferta absurda para não criar confusão. Merreca irá propor à cantora que ambos sejam sócios e dividam o valor conquistado na futura venda da cruz de ouro.

A mãe de Luna, no entanto, ficará revoltada quando ficar sabendo que Merreca está negociando a peça com Pascoal. Contudo, o bandido dirá que não passa de um plano para extorquir a família Montebello para, no fim, vender a cruz de ouro para outro comprador.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.