Capacho de Agatha, Antônio perde força e fica sem função em Terra e Paixão

O problema é que a aparição de Agatha adiantou a resolução da trama de Antônio - o perdão e a aceitação de Caio (Cauã Reymond) - e, desde então, o patriarca dos La Selva tornou-se apenas um capacho da ex-mulher, correndo atrás dela e fazendo de tudo para não perdê-la de novo.

Nem mesmo a guerra contra a Aline faz o ex-malvadão se mexer. Quem assumiu o posto de grande rival da viúva foi Irene (Gloria Pires), que conseguiu roubar as terras da mocinha com a ajuda de Vinícius (Paulo Rocha).

Nos últimos capítulos do folhetim, foi comum ver Antônio paparicando Agatha para conseguir uma gota de paixão. Ele até chegou a desabafar com Silvério (Samir Murad), que tentou alertá-lo sobre uma possível má intenção da mãe de Caio - sem sucesso.

O antigo affair do fazendeiro com Berenice (Thati Lopes), que tanto agradou ao público e rendeu boas risadas, também foi esquecido. A própria personagem teve sua participação reduzida na trama e hoje é quase figurante no núcleo do Naitandei.

A pá de cal na função do vilão foi a crescente rivalidade entre Irene e Agatha. De olho na fortuna do fazendeiro, as duas fazem de tudo para conquistá-lo (leia-se: fazê-lo de bobo) e armam as maiores maldades. Tal disputa ficou muito mais divertida do que assistir às lamúrias e desejos de Antônio.

Para recuperar seu grande antagonista, Carrasco precisa se mexer e decidir se Antônio continuará no time dos vilões ou se abraçará a redenção de vez. O que não pode é gastar o talento de um ator como Tony Ramos fazendo-o apenas correr atrás de uma ou duas pretendentes.