Excesso de velocidade, Lei Seca: as infrações de Bruno de Luca no trânsito

Após a realização do curso de reciclagem, no entanto, ele chegou a questionar a postura do órgão por meio de uma ação no 2º Juizado Especial Fazendário do Tribunal de Justiça do Rio. Ele alegou que após o cumprimento da "penalidade", os outros processos não mudaram seus status para "penalidade cumprida".

O caso foi resolvido e a ação arquivada pela Justiça. "Extinguindo o processo, com resolução do mérito, para declarar suficiente a realização de um único curso de reciclagem para condutores infratores", justificou a juíza Marcia da Silva Ribeiro, na sentença.

À época, a defesa de Bruno de Luca também apresentou um agravo de instrumento afirmando que estavam "sendo impostas penalidades de suspensão ao seu direito de dirigir de maneira desproporcional." O TJ, no entanto, não mudou o conteúdo da decisão anterior.

Procurada por Splash, a assessoria de imprensa do Detran-RJ informou que "não pode passar informações de usuários" e que consultas públicas podem ser realizadas no site do departamento.

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de Bruno de Luca, que comentou que "o caso foi resolvido, e o processo arquivado."

Lei Seca

Bruno de Luca teria fugido de blitz da Lei Seca no RJ, em 2011 Imagem: Imagem: Reprodução/Instagram@brunodeluca

A coordenação da Lei Seca informou que o apresentador teria se recusado a fazer o teste do bafômetro e levado duas multas depois que fugiu de uma blitz da operação, no Rio de Janeiro, em 2011.