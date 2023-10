Assunção não passou em vestibular da USP: 'Cada pergunta perdia meia hora'

A influência do curso de ciências sociais em Elias, seu próximo personagem no filme "Motel Destino": "O Elias é um homem branco cheio de preconceitos. Na segunda semana de ensaios, percebi que não poderia ficar com medo da maldade dele. Possuímos tudo dentro de nós e precisava colocar isso em cena. Devo humanizá-lo. As ciências sociais e a minha profissão se encontram".