Assim como a Record, Globo também precisou intervir no reality em 2023

Adriane Galisteu alertou os peões de A Fazenda 2023 (Record) sobre falas homofóbicas. Assim como a emissora, a Globo também precisou intervir no BBB 23.

Por que Globo precisou intervir no BBB 23?

Na última edição, a produção do programa teve que intervir em três momentos.

Relacionamento abusivo. Tadeu deu um "toque" sobre a relação de Bruna Griphao e Gabriel.

Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora, consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira.

🚨 Tadeu alerta brothers sobre relação entre Bruna e Gabriel:



🗣️ "Estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui pra fazer um alerta antes que seja tarde" #BBB23 pic.twitter.com/jTfx3rCc2g -- Splash UOL (@Splash_UOL) January 23, 2023

Intolerância religiosa. Após um episódio de preconceito contra a religião de Fred Nicácio, o apresentador exaltou a diversidade religiosa.

Vocês já repararam na diversidade da casa? Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Nenhuma religião é melhor ou pior que as outras. Não tem religião do bem e do mal. Todas têm os mesmos respeitos, todas têm a nossa admiração. Então é assim no Brasil e é assim no BBB.

Tadeu: "Nenhuma religião é melhor do que a outra!" #BBB23 pic.twitter.com/6v8sovBkRH -- Splash UOL (@Splash_UOL) February 21, 2023

Expulsão. Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê após importunarem sexualmente Dania Mendez e Bruna Griphao em uma Festa do Líder do BBB 23.

Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania, muito obrigada pelos esclarecimentos, mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados.

Tadeu anunciando a expulsão de Guimê e Cara de Sapato #BBB23 pic.twitter.com/95p5kASXyg -- Splash UOL (@Splash_UOL) March 17, 2023

O que Galisteu falou com os peões?

No programa ao vivo de quarta-feira (4), a apresentadora se pronunciou sobre as falas homofóbicas dirigidas a Lucas. Também ressaltou que a Record "repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia".

Alertou sobre o ocorrido: "Na última madrugada, no meio das discussões, foram ditas frases a um peão e a respeito dele com teor homofóbico. Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. Não estamos alertando vocês só porque estamos em rede nacional. O que estou dizendo agora é que devemos levar para a vida. Dentro de casa, com os amigos, onde quer que que seja."

Destacou que homofobia é crime: "Já passou da hora da homofobia e de qualquer LGBTfobia acabe de vez. Não existe e nem pode existir mais espaço pra esse tipo de comportamento (...). Esse tipo de atitude é crime e a insistência nisso pode levar até à expulsão do programa."

Reforço do aviso: "Gente, é preciso que eu desenhe? É claro que o que falei tem a ver com as discussões que rolaram com o Lucas na noite anterior e os termos que foram usados ao se dirigirem a ele. Então, por favor, fiquem atentos. Todos nós estamos atentos por aqui."

Chegou o momento da Galisteu conversar com os peões sobre falas que rolaram durante a madrugada #ProvaDoFazendeiro 🤠 pic.twitter.com/KvYX6yFQJW -- A Fazenda (@afazendarecord) October 5, 2023

