Após flagra, Irene faz proposta indecente a Hélio em 'Terra e Paixão'

Após flagrar a filha com o engenheiro, Irene vai oferecer dinheiro a Hélio (Rafael Vitti) para o engenheiro se afastar de Petra (Debora Ozório) e deixar a cidade. Por fim, Caio dirá a Aline que romperá com o pai para ficar com ela, e pede à namorada que não o deixe.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.