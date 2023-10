Após encontro, Jonas choca Adriana com confissão espantosa em Elas por Elas

Jonas (Mateus Solano) vai pedir para conversar com Adriana (Thalita Carauta). Roberto (Cássio Gabus Mendes) questionará os métodos de Mário (Lázaro Ramos) para Lara (Deborah Secco).

Apaixonado, Aramis (Diego Cruz) ajudará Yeda (Castorine) no processo contra a ONG. Jonas vai revelar as circunstâncias em que ficou com Helena (Isabel Teixeira), e confessará ainda amar Adriana.

Cris (Valentina Herszage) vai manipular Giovanni (Filipe Bragança). Edu (Luís Navarro) e Érica (Monique Alfradique) vão agradecer Mário pelo carro que ele lhes deu de presente.