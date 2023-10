Anitta dá pista de novo clipe com foto sensual em Ferrari: 'Mil veces'

Nos últimos dias, Anitta posta fotos e vídeos de bastidores do clipe da canção que foi apresentada pela primeira vez no Global Citizen.

Esta semana, ela prometeu aos fãs: "Vendo o primeiro corte do clipe de 'Mil Veces'? (risos) Preparem o coração, demonittersssss."

Os fãs especulam que o clipe foi gravado no Canadá, após um carrossel de fotos ser divulgado no perfil da cantora, onde pode-se ouvir a música de fundo e ela sensualizando dentro do mesmo carro das fotos.

"Não posso dizer mais que nunca estive no Canadá... apesar de ter sido só por 48h", compartilhou com os seguidores.