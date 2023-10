A Fazenda 2023: Yuri diz que não tinha intenção de ser homofóbico com Lucas

Após o alerta de Adriane Galisteu sobre falas homofóbicas em A Fazenda 2023 (Record), Yuri conversou com Márcia Fu e negou a intenção de ofender Lucas ao chamá-lo de "chupa pau" durante uma discussão.

Segundo Yuri, ele não queria ser homofóbico. "Eu imitei o gesto dele. Ele me xingou e eu xinguei ele. Chamei de 'chupa pau', mas não foi nessa intenção. Foi na intenção de 'baba ovo'."

Márcia repreendeu a atitude do modelo. "Tem que tomar cuidado porque isso pega mal lá fora."

O peão, por sua vez, disse que a situação serviu como aprendizado. "Vivendo e aprendendo."

Yuri ainda afirmou que o recado de Galisteu foi mais direcionado para Cariúcha. "Ela chamou o Lucas de p*tinha, ficou debochando do jeito dele. Foi uma gritaria! Eu acho que essa questão foi mais pela Cariúcha."

No fim da conversa, o modelo contou que deseja falar com Lucas sobre o ocorrido — mas que o militar está o evitando. "Sinto que devo desculpas. Chamei ele para conversar, mas não quis. Assim que quiser, vou falar com ele."

