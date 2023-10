A Fazenda 2023: Shay aconselha Henrique a ter cuidado com Cariúcha

Em conversa com Henrique em A Fazenda 2023 (Record), Shayan aconselhou o ex-nadador olímpico a ter cuidado e repensar sua relação com Cariúcha.

Segundo Shay, a peoa tem falas e atitudes polêmicas — e Henrique pode acabar sendo associado à cantora em algum momento.

Shay: "Você é um moleque bom para c*ralho e tenho certeza que não concorda com 90% das coisas que ela diz ou faz. Então, tenta demonstrar para o público que você é você. Dá uma cortada nas brincadeiras dela."

Henrique: "Logo no começo, que ela veio brincar, eu disse que tenho namorada e topo ser amigo, mas sem maldade nenhuma. Ela tem as brincadeiras dela, mas eu falo que ela é como uma irmã. Deixei isso bem claro, mas vou reforçar."

Shay: "Aqui dentro a gente sabe disso. Mas eu fico pensando em como isso está sendo visto lá fora, sabe? Você tem que deixar isso claro."

No papo, Henrique também prometeu conversar com Cariúcha sobre o alerta feito por Adriane Galisteu no ao vivo de quarta-feira (4). "Tomou uma chamada, ela precisa controlar as ações. Ela tem que levar um puxão de orelha, não dá para continuar agindo dessa maneira."

