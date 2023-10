A Fazenda 15: Madrugada tem alfinetada na produção e críticas a Cariúcha

Após os alertas de Adriane Galisteu no programa ao vivo de A Fazenda 2023 (Record), os peões tiveram uma madrugada pensativa e repleta de conversas — em especial sobre Cariúcha. Confira os destaques da noite no resumo abaixo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Cariúcha e Simioni duvidam de Galisteu

A Fazenda 2023: Cariúcha e Simioni duvidam de fala de Adriane Galisteu Imagem: Reprodução/PlayPlus

Mesmo após o recado de Galisteu para Cariúcha, a cantora e Simioni seguiram duvidando da verdade: ambas acreditam que Rachel falou sobre transmissão de doenças por meio de cuspe.

As peoas, inclusive, sugeriram que a produção do programa estaria "passando pano" para Rachel.

Simioni: "Estou estranhando eles estarem colocando pano nisso... Ela [Rachel] falou [sobre a doença por meio de cuspe], e depois ainda se corrigiu!".

Rachel encoraja Lucas

A Fazenda 2023: Rachel conversa com Lucas sobre Cariúcha Imagem: Reprodução/PlayPlus

Por sua vez, Rachel incentivou Lucas Souza a processar Cariúcha após o reality show. Segundo a jornalista, a intenção da cantora nas últimas discussões era fazer com que o militar fosse expulso.

Rachel: "Quando sair daqui, você pode mover uma ação contra ela [Cariúcha]. Entendeu? Você vai rebatê-la com argumentos."

Jenny está com medo do que a espera

A Fazenda 2023: Jenny Miranda se preocupa com sua imagem no reality Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em conversa com Cariúcha e Simioni, Jenny confessou preocupação com a sua imagem fora do reality. A influenciadora disse que "não quer sair [do programa] mais queimada ainda".

Jenny: "Eu entrei aqui tentando melhorar a minha visibilidade, pelo que aconteceu no ano passado [com a filha, Bia Miranda]. Eu não posso sair mais queimada, não! Perco meu casamento, perco tudo!"

Yuri se defende e joga a culpa em Cariúcha

A Fazenda 2023: Yuri fala sobre Lucas Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após as falas de Galisteu, Yuri também sentiu a culpa: ele conversou com Márcia Fu e negou a intenção de ofender Lucas ao chamá-lo de "chupa pau" durante uma discussão.

O modelo ainda disse que o recado de Galisteu foi direcionado para Cariúcha. "Ela chamou o Lucas de p*tinha, ficou debochando do jeito dele. Foi uma gritaria! Eu acho que essa questão foi mais pela Cariúcha."

Márcia Fu confessa chateação

A Fazenda 2023: Márcia Fu reclama de Cariúcha Imagem: Reprodução/PlayPlus

Márcia também enfrenta atritos com Cariúcha: a ex-atleta está chateada com a funkeira, que disse que "não comeria em sua casa porque ela é porca", além de ter zombado de sua aparência.

Márcia: "Eu fiquei triste, vocês viram que eu fiquei sem graça... Não gostei. [...] Você acha legal alguém virar e falar que não vai comer na sua casa porque você é porca? Que isso?"

Black opina sobre as atitudes de peoa

A Fazenda 2023: Cezar Black opina sobre atitudes de Cariúcha Imagem: Reprodução/PlayPlus

Até mesmo Cezar Black opinou sobre as atitudes de Cariúcha na sede. Em conversa com a funkeira, o ex-BBB disse acreditar que ela sai em qualquer cenário de formação de roça — e que seria "cancelada" pelo público.

Black: "Na minha opinião, em qualquer roça você sai. E você tem um risco enorme de sair canceladíssima daqui. Canceladíssima."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Resultado parcial Total de 25743 votos 77,39% Laranjinha imagem: Edu Moraes / Record 14,70% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 7,91% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 25743 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu