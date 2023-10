A Fazenda 2023: Rachel incentiva Lucas a processar peoa após o reality

Em A Fazenda 2023 (Record), após o alerta de Adriane Galisteu sobre homofobia na sede, Rachel Sheherazade incentivou Lucas Souza a processar Cariúcha após o reality show. Segundo a jornalista, a intenção da cantora nas últimas discussões era fazer com que o militar fosse expulso.

Lucas foi alvo de comentários homofóbicos e ofensas de Laranjinha, Yuri, Cariúcha e Simioni. Alguns dos comentários foram "chupa pau", "p*tinha barata" e "p*tinha safada".

No programa ao vivo de quarta-feira (4), Galisteu pontuou que esse tipo de atitude é crime e que a insistência nas falas pode levar à expulsão do programa. "São assuntos sérios e que merecem ser tratados com cuidado."

Sobre o assunto, Rachel comentou: "Quando sair daqui, você pode mover uma ação contra ela [Cariúcha]. Entendeu? Você vai rebatê-la com argumentos."

Rachel: "Bate-boca só vai crescer a vontade de ir contra você. Porque é isso que ela quer, que você se descontrole e fale alguma coisa sem pensar. Por mais que você seja educado, tem hora que a pessoa perde a razão sem querer."

Lucas: "Ela veio para cima de mim! Ela quer criar uma imagem de um homem que vai para cima de uma mulher."

