Laranjinha, Sander e Tonzão pedem para ficar em A Fazenda 2023

Laranjinha, Sander Mecca e Tonzão Chagas estão na segunda roça de A Fazenda 2023 (Record). No fim do programa ao vivo de quarta-feira (4), os peões tiveram um tempo para defenderem as suas permanências na sede.

Confira os discursos de cada um dos três roceiros abaixo:

Laranjinha

"Obrigado, Brasil! Espero seguir em frente nesse jogo e conto com a ajuda de todos vocês. Votem muito para eu ficar e seguir para a próxima fase. Estou jogando com tudo. Sou um ótimo jogador, me considero competitivo e quero ficar até a final."

Sander

"Brasil, essa é a hora! Conto com vocês com essa oportunidade que Deus me deu e agora depende de vocês. É uma chance de consagrar a minha superação, que finalmente consegui vencer, a dependência química. Quero passar a mensagem de que é possível vencer as drogas. É a chance de mudar a vida da minha família. Eu sempre fui meu único inimigo e sempre me sabotei."

Tonzão

"Fala, povo lindo! Quero agradecer pelas duas semanas que foram maravilhosa. Vivi momentos lindos, joguei com a alma, com verdade e ética. Se acham que meu jogo foi bom, e quiserem que eu fique, vamos para cima! Vou jogar mais ainda."

