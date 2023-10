Jenny reflete sobre sua imagem na Fazenda: 'Não posso sair mais queimada'

Em conversa com Cariúcha e Simioni em A Fazenda 2023 (Record), Jenny Miranda confessou preocupação com a sua imagem fora do reality show. A influenciadora disse que "não quer sair [do programa] mais queimada ainda".

O desabafo de Jenny ocorreu após os alertas de Adriane Galisteu no programa ao vivo de quarta-feira (4): a apresentadora falou com os peões sobre falas homofóbicas com Lucas.

Jenny: "Com qual imagem será que estou lá fora? Tem gente que entra para limpar a imagem e sai cancelado. Tem gente que entra cancelado e sai com a imagem limpa..."

Jenny: "Pelo amor de Deus! Eu entrei aqui tentando melhorar a minha visibilidade, pelo que aconteceu no ano passado [com a filha, Bia Miranda]. Eu não posso sair mais queimada, não! Perco meu casamento, perco tudo!"

Simioni: "Mas por que você perderia o casamento?"

Jenny: "Ah, não sei! Pelas questões que estão acontecendo lá fora..."

