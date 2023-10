Galisteu ironiza atitude dos peões após recado ao vivo: 'Preciso desenhar?'

Após alertar os peões sobre falas homofóbicas em A Fazenda 2023 (Record) no início do programa de quarta-feira (4), Adriane Galisteu voltou a conversar com os participantes sobre o assunto no final da edição ao vivo.

No começo do programa, Galisteu disse que falas homofóbicas foram ditas com referência a um peão, mas não citou nomes.

A apresentadora reforçou o recado: "A gente está acompanhando aqui algumas falas de vocês depois do alerta que eu dei no início do programa. E parece que alguns não entenderam muito bem. Gente, é preciso que eu desenhe? É claro que o que falei tem a ver com as discussões que rolaram com o Lucas na noite anterior e os termos que foram usados ao se dirigirem a ele. Então, por favor, fiquem atentos. Todos nós estamos atentos por aqui."

Mais cedo, Galisteu pontuou que esse tipo de atitude é crime e que a insistência nas falas pode levar à expulsão do programa. "São assuntos sérios e que merecem ser tratados com todo cuidado."

O que aconteceu?

Após a formação da segunda roça, Lucas discutiu com Laranjinha.

O peão foi alvo de comentários homofóbicos e ofensas de Laranjinha, Yuri, Cariúcha e Simioni.

Alguns dos comentários foram "chupa pau", "put*nha barata", "put*nha safada".

Após o ocorrido, a Record reforçou que "repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia".

