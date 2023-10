A Fazenda 2023: 'Vontade de chorar, quero tocar o sino', dispara Cariúcha

Cariúcha foi uma das peoas de A Fazenda 2023 (Record) que não aprovou Jaquelline como a nova Fazendeira da sede. A cantora considerou a vitória da ex-BBB "um castigo" e até ameaçou tocar o sino para desistir do reality show.

Em conversa com Simioni, Jenny e Laranjinha, Cariúcha lamentou o ocorrido. No papo, ela lembrou que Jaque já causou três punições para a casa na última semana.

Cariúcha: "Tudo beneficiou eles. Agora ela [Jaquelline] voltou Fazendeira. Não é possível, cara!"

Cariúcha: "Que vontade de chorar, p*ta que pariu! Acho que vou tocar o sino."

A peoa ainda questionou se Deus está do lado do grupo dos crias. "Todas as vitórias foram para o outro lado!"

