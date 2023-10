Xuxa vive Angélica em novo filme: 'Tive a aprovação, ela me enviou a pinta'

Xuxa volta às telonas após 14 anos em filme baseado em sucesso de Thalita Rebouças, "Uma Fada Veio Me Visitar". No longa, ela vive a fada Tatu que recebe a missão de ajudar uma adolescente do mundo real após permanecer congelada por 35 anos.

O longa revisita diferentes personalidades famosas dos anos 1980. A fada Tatu aparece vestida como She-Ra, personagem do universo He-Man, Cyndi Lauper, Madonna e Angélica.

Em entrevista coletiva para divulgar o longa, na qual Splash esteve presente hoje, a apresentadora revelou detalhes de como foi homenagear sua amiga e esposa de Luciano Huck. "Tive a aprovação dela."