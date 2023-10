Chico Barney: Votação tem acusações, ameaça de processo e homofobia

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (04). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

********

A Fazenda 15 é uma das temporadas de reality show mais interessantes dos últimos tempos. Para continuar assim, duas coisas precisam acontecer:

1) uma variedade de narrativas para que diferentes protagonistas continuem a brilhar;

2) atitudes firmes da Record para coibir comportamentos que não devem ter espaço na nossa sociedade.

-

Sobre o primeiro ponto: a formação da segunda roça foi uma noite feliz, com alguns destaques extremamente positivos.

Jaquelline foi a mais votada e conseguiu revidar os ataques sempre dentro do campo do entretenimento de baixo calão, sem cruzar nenhuma linha. Ainda deu uma resposta poderosa a respeito dos ataques de Jenny, que havia chamado a adversária de vergonha para a classe das mulheres e das mães. "Ela falou mais sobre as dores dela do que sobre mim", respondeu a ex-BBB.

Durante o programa ao vivo, Lucas também voou baixo, lidando com seus haters com bastante firmeza e até mesmo defendendo Rachel Sheherazade das ilações de Cariúcha com mais contundência que a própria jornalista.

E a Nadja comprovou que chegou definitivamente no jogo, e já é uma das protagonistas. Com seus exageros cênicos, voltou a relacionar um xingamento simples com uma suposta ofensa profunda contra sua mãe. "Xingar a mãe de uma pessoa? Eu só tenho minha mãe. Meu respeito a todas as mães do Brasil". O dramalhão teve um ótimo efeito cômico.

Desta feita, estão na roça: Tonzão (indicado por André), Jaquelline (a mais votada), Darlan (puxado da baia por Jaquelline) e Sander (esquecido por Jenny no resta um).

-

Agora sobre o segundo ponto, as atitudes que a Record precisa tomar: não dá para deixar acontecendo como se fossem normais os ataques de Cariúcha contra Lucas, assim como os comentários de Yuri, Darlan e Simioni. Vários episódios de homofobia escancarada durante a madrugada.

Como o perfil Dantinhas lembrou no site anteriormente conhecido como Twitter, nas regras do programa está a seguinte afirmação: "Não será tolerado nenhuma forma de assédio, violência, racismo e homofobia. Podendo levar a expulsão."

Algo precisa ser feito após as cenas lamentáveis da noite de ontem -que já vinham se desenhando desde o começo da temporada.

Também foram bizarras as ilações de Cariúcha contra Rachel a respeito de cuspe, doença e preconceito -tudo arquitetado por Simioni. A jornalista prometeu processá-la.

NOTAS DE A FAZENDA

Avaliações rápidas de acontecimentos relevantes no programa de ontem

Nota 0

Para os beijos e abraços que os peões mandam para amigos e familiares durante a formação da roça. É simplesmente um absurdo o tempo que se perde com essa bobagem. Mãe, pai, vizinho, ex-filha, "colegas de farda"... Está uma bagunça. E aí a divisão de tempo fica mal calibrada e no final a Galisteu precisa correr com votos importantes. Isso precisa parar.

Nota 10

Para Jaquelline, que está em franca ascensão após uma passagem sem graça pelo BBB. Pelo menos até aqui, está conseguindo entreter com contundência e segurança jurídica. Parece que está no lugar certo.

